النائب الياس بو صعب: أخطأ من قال أن هناك من يضع وزير معين بوجه طائفة معينة

بو صعب من مجلس النواب: هناك مؤسسة عسكرية يجب احترام قرارها ورأيها والمؤسسة تتحدث باسم شهداء وهؤلاء الشهداء من كل الطوائف

بو صعب من مجلس النواب: هناك مؤسسة عسكرية يجب احترام قرارها ورأيها والمؤسسة تتحدث باسم شهداء وهؤلاء الشهداء من كل الطوائف

النائب غازي زعيتر عن إقرار العفو العام: هذا القانون غير متوازن ولا عدل فيه وأعتبر أن هناك مخالفة دستورية ارتُكبت بالأمس بحق وزير الدفاع