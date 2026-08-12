النائب غازي زعيتر عن إقرار العفو العام: هذا القانون غير متوازن ولا عدل فيه وأعتبر أن هناك مخالفة دستورية ارتُكبت بالأمس بحق وزير الدفاع

النائب الياس بو صعب: أخطأ من قال أن هناك من يضع وزير معين بوجه طائفة معينة

النائب الياس بو صعب: أخطأ من قال أن هناك من يضع وزير معين بوجه طائفة معينة

النائب عدنان طرابلسي من مجلس النواب بعد اقرار قانون العفو العام: أشكر بري وسلام على سعيهما الحثيث ونحن مع العدالة ومع رفع الظلم واليوم تحقّق ما كنا نصبو اليه