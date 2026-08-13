الصايغ للـLBCI: لا ارادة لتغييب الجيش او وزير الدفاع عن المداولات وهم يحضرون ويبدون آراءهم دائما وهناك غايات سياسية تهدف الى تقويض عمل الحكومة وتقويض المسار الدبلوماسي في واشنطن

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النائب سليم الصايغ للـLBCI: يحق لنا مناقشة أي وزير ومساءلته ضمن اختصاصه وقانون العفو لا يخصّ فقط وزير الدفاع بل يشمل أيضًا وزارتي الداخلية والعدل وغيرها وقد سبق أن ناقشنا هذا القانون في الهيئة العامة فهل نعود من جديد لطرح الموضوع ومساءلة الوزراء عنه؟