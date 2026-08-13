لقاء جمع سليمان بسفير المملكة العربية السعودية: تأكيد عمق العلاقة

شدد الرئيس السابق ميشال سليمان على عمق العلاقة التاريخية بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعلى الدور السعوديّ الدائم في صناعة الاستقرار والوقوف إلى جانب لبنان.



وأكّد خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، فهد بن عبد الرحمن الدوسري أنّ المملكة كانت ولا تزال تشكل صمام أمان للمنطقة في ظل الأخطار التي تهدد الأمن الاقليمي والعربيّ وفي ظل صراع المحاور وتداعياته السلبية.



وحمل سليمان ضيفه تحية خاصة لقيادة المملكة ودورها الطليعي الواعد.