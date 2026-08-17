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رويترز عن أحد السكان وضابط في الجيش: القوات الاتحادية الصومالية تشتبك مع قوات المعارضة المسلحة في معارك ضارية بوسط مدينة بيدوة

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2026-08-17 | 02:14
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رويترز عن أحد السكان وضابط في الجيش: القوات الاتحادية الصومالية تشتبك مع قوات المعارضة المسلحة في معارك ضارية بوسط مدينة بيدوة
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رويترز عن أحد السكان وضابط في الجيش: القوات الاتحادية الصومالية تشتبك مع قوات المعارضة المسلحة في معارك ضارية بوسط مدينة بيدوة

 
 
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