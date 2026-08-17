الوكالة الوطنية للإعلام: تحركات عسكرية إسرائيلية وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في الخيام

طقس متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة غدا

طقس متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة غدا

رويترز عن أحد السكان وضابط في الجيش: القوات الاتحادية الصومالية تشتبك مع قوات المعارضة المسلحة في معارك ضارية بوسط مدينة بيدوة