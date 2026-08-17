طقس متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة غدا

يؤثر طقس متقلب على لبنان الاثنين مع احتمال تساقط امطار محلية جبلاً وشمالا فيما من المتوقع ان تنخفض الحرارة قبل ان ترتفع الحرارة مجددا الخميس.
في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية بعد الظهر خاصة شمالاً
-الحرارة : ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و هه كم/س تنشط احيانا خاصة شمالا
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع : يسوء جبلا
- حال البحر : مرتفع الموج
وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء : غائم جزئيا مع ضباب واحتمال تساقط رذاذ والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س. تنشط احيانا خصوصًا شمالا وجبلا
الاربعاء : غائم جزئيا مع ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س. تنشط احيانا خصوصًا شمالا وجبل