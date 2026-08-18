إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود

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النائب جبران باسيل: ما الذي نُفّذ من البيان الوزاريّ؟ ولم نتلق أي جواب من الأسئلة التي طرحناها على الحكومة فحولناها إلى استجوابات حصلنا على أقل من ٢٥٪ منها