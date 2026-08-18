رئيس التقدمي تسلم ورقة مطلبية من وفد رابطة موظفي الإدارة العامة

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه، في كليمنصو، وفدا من رابطة موظفي الإدارة العامة.

وخلال اللقاء، تم تقديم ورقة مطلبية، تتضمن سلسلة رتب ورواتب جديدة، وإقرار نظام المداورة، وتحسين بدل النقل، وشمول جميع المتعاقدين شرعة التقاعد، وتحسين وضع الأجراء الدائمين.

ووضع الوفد جنبلاط في "أجواء المعاناة المستمرة للموظفين في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأكد جنبلاط "ضرورة إنصافهم وتأمين حقوقهم الوظيفية والمعيشية بما يضمن استمرارية الإدارة العامة وقيامها بدورها".

وأبدى جنبلاط "اهتماماً بالمطالب التي طرحت، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والمتابعة مع نواب اللقاء الديمقراطي لمواكبة هذه المطالب التي شملتها الورقة المطلبية، والعمل على إيصال المطالب المحقة لموظفي الإدارة العامة والمتعاقدين والأجراء إلى الجهات المعنية، سعياً إلى إيجاد الحلول المناسبة لها".