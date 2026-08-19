نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: علاقتنا مع رئيس الجمهورية هي علاقة واضحة وعلاقة "فوق الطاولة ليس تحتها" وعلاقة مبنية على تمسّكنا بالبلد وعلى حفاظنا على مؤسسات البلد وعلى حفاظنا على الهيكلية التي تحمي البلد

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف ليلا منزلا في حي الدير في بلدة النبطية الفوقا ما أدى الى تدميره

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف ليلا منزلا في حي الدير في بلدة النبطية الفوقا ما أدى الى تدميره

نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لا يمكننا الذهاب من مرحلة إلى أخرى والإعتداء الإسرائيلي علينا مستمر يوميًا ولا يمكن أن يكون لبنان كله تلة علي الطاهر