القناة 15 الإسرائيلية عن توم براك: قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور ينذر بمواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وتركيا

الجزيرة عن مصدر في الجيش السوداني: مجموعة من قوات الدعم السريع تنشق وتسلم نفسها للجيش في أم درمان

الجزيرة عن مصدر في الجيش السوداني: مجموعة من قوات الدعم السريع تنشق وتسلم نفسها للجيش في أم درمان

القناة 15 الإسرائيلية عن توم براك: كنا أمس على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل