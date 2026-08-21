الوكالة الوطنية للإعلام: الغارة على اطراف بلدة برعشيت استهدفت منزلاً

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عطية للـLBCI: مشكلتنا مع حزب الله هي الحرب التي أدخلنا فيها ونطلب من إيران التي “يستمع إليها الحزب أكثر مما يستمع إلينا” أن تحوّل دعمها العسكريّ إلى الجيش اللبنانيّ بدل فصائل منفصلة