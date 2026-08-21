عطية للـLBCI: مشكلتنا مع حزب الله هي الحرب التي أدخلنا فيها ونطلب من إيران التي “يستمع إليها الحزب أكثر مما يستمع إلينا” أن تحوّل دعمها العسكريّ إلى الجيش اللبنانيّ بدل فصائل منفصلة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك