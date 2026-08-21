سيول تعلن انتهاء المناورات المقلّصة مدتها بين الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين ٤ سيارات على الطريق البحرية - الكرنتينا ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين ٤ سيارات على الطريق البحرية - الكرنتينا ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

عطية للـLBCI: مشكلتنا مع حزب الله هي الحرب التي أدخلنا فيها ونطلب من إيران التي “يستمع إليها الحزب أكثر مما يستمع إلينا” أن تحوّل دعمها العسكريّ إلى الجيش اللبنانيّ بدل فصائل منفصلة