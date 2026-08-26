بري استقبل المدير العام للريجي مع وفد وبحث مع وزير الصحة في المستجدات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس إدارة ومدير عام ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" ناصيف سقلاوي، مع وفد ضم أعضاء مجلس الادارة.



وجرى خلال اللقاء عرض لبرامج عمل الريجي وتحضيرات المؤسسة لاستلام المحاصيل اضافة للتداعيات الناجمة عن العدوان الاسرائيلي على قطاع زراعة التبغ وتضحيات المزارعين ومعاناتهم.



وبعد اللقاء، قال المهندس سقلاوي: "تشرفنا بزيارة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري خاصة ونحن على اعتاب استلام ما تيسر من محاصيل التبغ من المزارعين، جئنا نسترشد ونستمع إلى توجيهات دولة الرئيس الذي لطالما كان وما زال الحاضن والراعي الأول لعائلة مزارعي التبغ" .



كذلك، استقبل الرئيس بري وزير الصحة ركان ناصر الدين، وعرض معه للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، خصوصا الأوضاع الصحية والاستشفائية وبرامج عمل الوزارة .

