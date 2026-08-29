أنطوان صفير ممثلًا رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: الدستور هو الضمانة الوحيدة لاستمرار لبنان وطنًا حرًا وليس نصًا جامدًا فلا يكون ذلك إلا عبر نظام مدنيّ يفعّل المؤسسات

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