رئيس الحكومة اليونانية: نحن مدعوون لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقة اللبنانية اليونانية

التالي

رئيس الجمهورية جوزاف عون: مصالحنا المشتركة مع اليونان هي من عمر التاريخ كما أنها نتاج حاضرنا ومقتضيات مستقبلنا والبحر المتوسط يجمعنا في بُعد أمننا وسيادتنا وحريتنا وفي بُعد مصالحنا الاقتصادية الشاملة