المالية حولت المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين الى مصرف لبنان

أعلنت وزارة المالية أنها "حولت المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في الجيش وقوى الأمن الداخلي الى مصرف لبنان ليصار الى تحويلها الى المصارف الخاصة ليتاح للمعنيين سحبها كل من مصرفه الخاص".