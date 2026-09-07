‏طلب مدعي عام التمييز من المدعين العامين في المناطق كافة عدم اتخاذ أي إجراءات في الدعاوى والشكاوى المتعلقة بالإعلام ومواقع التواصل لحين دراسة قانون الإعلام الجديد وتحديد آليات تطبيقه بصورة واضحة ومحقة

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