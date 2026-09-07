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بري استقبل وزير العدل الفرنسي وبحث مع زواره في الأوضاع وتلقى دعوتين لزيارة تركيا وباكستان
أخبار لبنان
2026-09-07 | 07:39
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بري استقبل وزير العدل الفرنسي وبحث مع زواره في الأوضاع وتلقى دعوتين لزيارة تركيا وباكستان
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفيرة الدنمارك في لبنان متي ثيجيسين (Mette Thygesen) في زيارة برتوكولية بعد تسلمها مهامها رسميا كسفيرة لبلادها لدى لبنان، الزيارة كانت مناسبة أيضا لعرض تطورات الأوضاع في لبنان والعلاقات الثانية بين البلدين.
واستقبل بري سفير تركيا لدى لبنان مراد لوتيم الذي سلم رئيس المجلس النيابي دعوة رسمية من نظيره رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا الدكتور نعمان كورتولموش لزيارة تركيا.
وتم خلال الزيارة بحث تطورات الأوضاع والمستجدات لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وخاصة الجنوب.
ووصف السفير التركي "اللقاء مع الرئيس بري ب"المثمر للغاية"، مؤكدا "مواصلة تركيا الوقوف إلى جانب لبنان".
وأشارت الى أن "لتركيا علاقات وثيقة بجميع القادة السياسيين في لبنان، وأنها ستواصل العمل على دعم هذا البلد الرائع والصديق العزيز جدًا لتركيا".
واستقبل بري وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان والوفد المرافق، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل ومستشار رئيس مجلس النواب الدكتور محمود بري حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.
وكان الرئيس بري قد تلقى ايضاً دعوة من نظيره الباكستاني سردار اياز صادق لزيارة باكستان.
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