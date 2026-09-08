جمال العمر للـLBCI: نلمس تصويبًا على القطاع الرسمي لأنه لا يجوز إعطاء نصف راتب للأستاذ في حين أنه حتى لو تمت مضاعفته كما كان عليه في السابق لن يقدر أن يعيش

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر للـLBCI: التوجه واضح جدًا وهو الأخذ بالإعتبار الظروف الإقتصادية وأوضاع الأهل وأن تكون الزيادات محدودة جدًا خاصةً نتيجة التضخم وغلاء المعيشة

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر للـLBCI: التوجه واضح جدًا وهو الأخذ بالإعتبار الظروف الإقتصادية وأوضاع الأهل وأن تكون الزيادات محدودة جدًا خاصةً نتيجة التضخم وغلاء المعيشة

رئيس رابطة التعليم الثانوي في التعليم الرسمي جمال العمر للـLBCI: ثانويات 6 في الجنوب دُمرت جزئيًا أو كليًا... ونناشد رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع وهيئة الإغاثة لإيجاد حل للأهالي الموجودين حتى اليوم في مراكز الإيواء فالقطاع التربوي يدفع الفاتورة