معلومات للـLBCI: موضوع مساءلة الحكومة حضر في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام وقد تُعقد جلسة مساءلة الاثنين

الجيش ينقذ 21 شخصًا بعد تعطل مركب قبالة طرابلس أثناء محاولة تهريبهم

الجيش ينقذ 21 شخصًا بعد تعطل مركب قبالة طرابلس أثناء محاولة تهريبهم

وكالة تسنيم تنقل عن الحرس الثوري قوله إن إيران دمرت مسيرة أميركية من طراز إم.كيو1 فوق مضيق هرمز ولم يصدر أي تأكيد أميركي