السفير المصري: لا يمكن القبول بسلاح خارج إطار الدولة والحل يبدأ بالحوار الداخلي

أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن الحراك المصري لم يتوقف، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لمحاولة حلحلة الأزمة اللبنانية والبحث عن مخارج ووسائل تساعد على الوصول إلى حل حقيقي وقابل للتطبيق، رغم أن الظروف الإقليمية والداخلية لا تسمح حاليًا بطرح أفكار جديدة.



ولفت موسى، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI، إلى أن مصر تتابع ما يجري في لبنان والمنطقة بقلق بالغ، في ظل حالة من عدم اليقين تسيطر على مختلف الأطراف، معتبرًا أن المؤشرات تدل على أن الوضع متوتر للغاية.



وأوضح أن الجهود المصرية متواصلة لمنع تطور الوضع في لبنان إلى ما هو أخطر، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحدث مع الجميع، ليس فقط مع الفرقاء اللبنانيين، بل أيضًا مع القوى الإقليمية والدول المؤثرة والقوى الدولية، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية.



وقال موسى إن مشكلة لبنان لها ثلاثة أبعاد، "بعد داخلي وبعد إقليمي وبعد دولي"، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية الانخراط الأميركي في الملف اللبناني، لكنه رأى أن هذا الانخراط "مهم، لكنه ليس كل شيء".



وفي ما يتعلق بمسألة السلاح، أكد موسى أنه "لا يمكن القبول بوجود سلاح خارج إطار الدولة"، مؤكدا ضرورة تعظيم دور الدولة في لبنان.



لكنه أشار إلى خصوصية الوضع اللبناني، معتبرًا أن "العنوان الرئيسي فيه هو التوافق"، وأن الوصول إلى الحل يجب أن يبدأ بالحوار الداخلي.



وفي السياق الإقليمي، كشف موسى عن وجود تنسيق عسكري مباشر مع أطراف "اتفاق مكة"، وتحديدًا مع السعودية، إضافة إلى مناورات عسكرية مشتركة مع تركيا.



وأوضح أن عدم دخول مصر في "اتفاق مكة" لا يعني غياب التنسيق على مختلف المستويات مع الدول الأعضاء فيه، مؤكدًا أن القاهرة اختارت مواجهة التحديات من خلال التنسيق مع شركائها.



وعن المؤتمر التحضيري المرتقب في باريس هذا الشهر، قال موسى إن "ستكون هناك مشاركة متميزة"، مشيرًا إلى وجود حديث عن وعود بتنفيذ دعم للجيش اللبناني.



وأضاف أن مسألة دور "اليونيفيل" ستُثار خلال المؤتمر، معتبرًا أن ذلك يشكل فرصة لتحقيق تناغم بين الأطراف الدولية والولايات المتحدة للبحث عن مخرج لهذا الملف.



وشدد موسى على أن الرؤساء الثلاثة يضعون مصلحة لبنان أولًا، لكن المرحلة الراهنة "فارقة في تاريخ لبنان"، ما يستدعي العمل على الإصلاح ووضع البلاد في موقع يسمح لها بالمطالبة بحقوقها والوفاء بالتزاماتها، موضحًا: "لبنان يريد شيئًا وهذا حقه، وعليه شيء وهذا واجبه".



اقتصاديًا، أكد موسى اهتمام مصر بإعادة عجلة الاستثمار والتبادل التجاري مع لبنان إلى مستويات أقوى، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين "جيد نسبيًا"، لكنه رأى إمكانية مضاعفته وتنويعه.



كما لفت إلى أن لبنان مقبل على ورشة إعادة إعمار، لافتا الى أن مصر تمتلك تجربة مهمة في هذا المجال، وأنها ستعرض تجربتها على لبنان للاستفادة منها في المرحلة المقبلة.