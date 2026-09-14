أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الإيراني: العقوبات المفروضة علينا اليوم تختلف عن السابقة والعدو يبذل ما في وسعه لإجبارنا على الاستسلام

آخر الأخبار
2026-09-14 | 14:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الإيراني: العقوبات المفروضة علينا اليوم تختلف عن السابقة والعدو يبذل ما في وسعه لإجبارنا على الاستسلام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس الإيراني: العقوبات المفروضة علينا اليوم تختلف عن السابقة والعدو يبذل ما في وسعه لإجبارنا على الاستسلام

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإيراني:

العقوبات

المفروضة

علينا

اليوم

تختلف

السابقة

والعدو

لإجبارنا

الاستسلام

LBCI التالي
القناة الإسرائيلية 14: تقديرات بأن الجيش الإسرائيلي وحده القادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفا بلدة كفرتبنيت
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:37

عبدالله بن زايد ومحمد بن عبدالرحمن بحثا في التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

LBCI
آخر الأخبار
16:36

الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة المنصوري في قضاء صور على دفعتين

LBCI
آخر الأخبار
16:30

وزير الخزانة الأميركي: سنواصل استهداف وتعطيل من يقدمون دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا للنظام الإيراني

LBCI
أخبار لبنان
16:23

عراقجي يؤكد دعم إيران الكامل للمقاومة اللبنانية في مواجهة اعتداءات النظام الصهيوني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:36

الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة المنصوري في قضاء صور على دفعتين

LBCI
آخر الأخبار
16:30

وزير الخزانة الأميركي: سنواصل استهداف وتعطيل من يقدمون دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا للنظام الإيراني

LBCI
آخر الأخبار
16:18

القيادة المركزية الأميركية: ادعاء الحرس الثوري اصطدام ناقلة ترفع علم بنما بلغم بحري في مضيق هرمز "كاذب"

LBCI
آخر الأخبار
16:17

وكالة تسنيم: مقذوفات للعدو استهدفت قاربي صيد إيرانيين بميناء كرغان جنوبي البلاد واحتمال وجود خسائر بشرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-07

غارات وشهداء وجرحى في قرى قضاء النبطية

LBCI
اسرار
2026-05-17

أسرار الصحف 18-5-2026

LBCI
خبر عاجل
2026-03-09

افرام: من يعتبر أن التمديد يمكن أن يكون لأشهر قليلة فهو لا يقرأ الواقع جيدًا فكيان لبنان بخطر والمطروح هذه المرة على الطاولة هو اتفاقية سلام مع إسرائيل بسرعة أو استمرار الحرب

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-06

غارتان على دورس فجرا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:29

اجتماع الجيران في سلطنة عُمان تأجّل... والتصعيد مستمر في اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

توقيع محضر المعاينة الفنية لإعادة تفعيل الربط السككي بين لبنان وسوريا... ورسامني يطّلع على النتائج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"رصيف الصمود" حدّاثا... هذه قصّته

LBCI
أخبار دولية
13:23

التجارة بين الإمارات وإيران في زمن الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

بعد تلة علي الطاهر... الجيش الإسرائيلي يضع بلدة المنصوري في مرمى عملياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الحكومة في مرمى النواب... والثقة محمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

مزحة من احد الركاب لمضيفة الـMEA ادت الى توقيف الطائرة وتفتيشها .. فما الذي حصل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مرضى السرطان… هل أدويتكم آمنة وفعّالة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

"المعاش": لا يعيش حتى آخر الشهر!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:52

تعاون أمني لبناني-إماراتي يكشف شبكة ترويج مخدرات وبيع سيارات مسروقة... وتوقيف متورّطين

LBCI
أخبار لبنان
06:20

حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون

LBCI
رياضة
08:38

محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
07:01

مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي كسروان لتسديد بدلات المياه قبل نهاية العام

LBCI
حال الطقس
02:25

الطقس الحار مستمر هذا الاسبوع قبل انخفاض الحرارة الأسبوع المقبل

LBCI
آخر الأخبار
07:29

معلومات للـLBCI: انزال ركاب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط قبل اقلاعها من مطار بيروت الى باريس لإعادة تفتيشها وذلك بعدما قال أحد المسافرين إن لديه قنبلة وترجح المصادر الأمنية خلو الطائرة من المتفجرات وأن يكون الأمر مجرد مزحة وتقول إن "الإحتياط واجب"

LBCI
اسرار
23:41

أسرار الصحف 14-9-2026

LBCI
أمن وقضاء
11:33

14482 مخالفة مرورية خلال أسبوع في مختلف المناطق اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More