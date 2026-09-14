القناة الإسرائيلية 14: تقديرات بأن الجيش الإسرائيلي وحده القادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على بنك في.تي.بي الروسي

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على بنك في.تي.بي الروسي

الرئيس الإيراني: العقوبات المفروضة علينا اليوم تختلف عن السابقة والعدو يبذل ما في وسعه لإجبارنا على الاستسلام