سلام: الرؤية بدأت والعبرة في التنفيذ والثقة لا تستعاد بالكلام بل بتراكم القرارات الصحيحة ولا يمكن لهذه الرؤية ان تتحقق من دون القطاع الخاص

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