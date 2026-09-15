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رئيس الحكومة نواف سلام: نريد أن نبني دور طرابلس في اقتصاد المستقبل وحين تنمو طرابلس ينمو لبنان معها

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2026-09-15 | 03:32
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رئيس الحكومة نواف سلام: نريد أن نبني دور طرابلس في اقتصاد المستقبل وحين تنمو طرابلس ينمو لبنان معها
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رئيس الحكومة نواف سلام: نريد أن نبني دور طرابلس في اقتصاد المستقبل وحين تنمو طرابلس ينمو لبنان معها

 
 
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