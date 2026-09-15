رئيس الحكومة نواف سلام: نريد أن نبني دور طرابلس في اقتصاد المستقبل وحين تنمو طرابلس ينمو لبنان معها

وزير الاشغال فايز رسامني: مسؤوليتنا خلق بيئة تجذب الاستثمارات في الشمال وهذا ما نقوم به

وزير الاشغال فايز رسامني: مسؤوليتنا خلق بيئة تجذب الاستثمارات في الشمال وهذا ما نقوم به

سلام: الرؤية بدأت والعبرة في التنفيذ والثقة لا تستعاد بالكلام بل بتراكم القرارات الصحيحة ولا يمكن لهذه الرؤية ان تتحقق من دون القطاع الخاص