سلام من مجلس النواب: لم ولن نستسلم لهذا الواقع بل إننا عازمون على مواجهته ونتحدث هنا اليوم فيما هناك أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا في عداد النازحين

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سلام من مجلس النواب: الدولة كانت حاضرة بقوّة وقامت بواجبها بكل إمكاناتها التي تعرفون جميعاً محدوديّتها وذلك في واحدة من أصعب الأزمات التي مرّ بها لبنان