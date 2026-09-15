سلام من مجلس النواب: الدولة كانت حاضرة بقوّة وقامت بواجبها بكل إمكاناتها التي تعرفون جميعاً محدوديّتها وذلك في واحدة من أصعب الأزمات التي مرّ بها لبنان

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سلام من مجلس النواب: هدفنا ليس أن ندير نزوح أهل الجنوب بل أن نعيدهم إلى أرضهم وليس أن نعتاد على مراكز الإيواء بل أن نغلقها وليس أن نبقي أهلنا معتمدين على المساعدات بل أن نعيد إليهم مقومات الحياة والعمل والصمود في بلداتهم وقراهم