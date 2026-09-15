سلام من مجلس النواب: لا إعادة إعمار مستدامة من دون تمويل ولا تمويل من دون ثقة ولا ثقة من دون دولة قادرة والوصول إلى الدولة القادرة يتطلب طبعاً الإصلاح

سلام من مجلس النواب: نعيد التأكيد أن حكومتنا لن تسترد مشروع قانون "الفجوة المالية" لتفادي أي إضاعة للوقت ونؤكد استعدادنا الكامل للانخراط اللازم في مناقشة أي تعديلات مطروحة على مشروع القانون تحت سقف مجلس النواب

سلام من مجلس النواب: نعيد التأكيد أن حكومتنا لن تسترد مشروع قانون "الفجوة المالية" لتفادي أي إضاعة للوقت ونؤكد استعدادنا الكامل للانخراط اللازم في مناقشة أي تعديلات مطروحة على مشروع القانون تحت سقف مجلس النواب

سلام من مجلس النواب: هدفنا ليس أن ندير نزوح أهل الجنوب بل أن نعيدهم إلى أرضهم وليس أن نعتاد على مراكز الإيواء بل أن نغلقها وليس أن نبقي أهلنا معتمدين على المساعدات بل أن نعيد إليهم مقومات الحياة والعمل والصمود في بلداتهم وقراهم