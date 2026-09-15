سلام من مجلس النواب: نعيد التأكيد أن حكومتنا لن تسترد مشروع قانون "الفجوة المالية" لتفادي أي إضاعة للوقت ونؤكد استعدادنا الكامل للانخراط اللازم في مناقشة أي تعديلات مطروحة على مشروع القانون تحت سقف مجلس النواب

سلام من مجلس النواب: نعيد التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد كخيار أساسي التزمت به حكومتنا فهكذا اتفاق ليس مهماً بحد ذاته فقط بل هو رافعة لا غنى عنها لاستعادة الثقة الدولية بلبنان وبوابة للحصول على التمويل المطلوب

سلام من مجلس النواب: نعيد التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد كخيار أساسي التزمت به حكومتنا فهكذا اتفاق ليس مهماً بحد ذاته فقط بل هو رافعة لا غنى عنها لاستعادة الثقة الدولية بلبنان وبوابة للحصول على التمويل المطلوب

سلام من مجلس النواب: لا إعادة إعمار مستدامة من دون تمويل ولا تمويل من دون ثقة ولا ثقة من دون دولة قادرة والوصول إلى الدولة القادرة يتطلب طبعاً الإصلاح