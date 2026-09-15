سلام من مجلس النواب: نعيد التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد كخيار أساسي التزمت به حكومتنا فهكذا اتفاق ليس مهماً بحد ذاته فقط بل هو رافعة لا غنى عنها لاستعادة الثقة الدولية بلبنان وبوابة للحصول على التمويل المطلوب

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سلام من مجلس النواب: لا يمكن أن نواجه أزمة اليوم بالسياسات التي ساهمت في خلق أزمات الأمس فليس المطلوب من الدولة أن تنفق أكثر ولكن أن تنفق أفضل وخيارنا في مشروع موازنة 2027 سيستند إلى الحفاظ على الاستقرار بدلاً من عجز يُحدث تقلبات ويمسّ بالثقة