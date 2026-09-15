نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: لم نفهم حتى اللحظة ما هو اتفاق الاطار ونتمنى من رئيس الحكومة أن يشرح لنا ما هو وما المتوقع تحقيقه منه

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك