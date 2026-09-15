النائب فراس حمدان: نحن لا نطلب منكم أن تسلّموا المناطق للعدو بل نطلب منكم أن تسلّموا قرار البلد للدولة التي أنتم جزء منها

النائب هادي ابو الحسن: لا نوافق على اتفاق الاطار لانه اغرقنا بالتفاصيل ونحن امام مأزق كبير نتيجة عقم المفاوضات ونريد تفاوضا يضمن الحقوق ويعيدها كاملة والمطلوب توحيد الموقف الوطني واعادة النظر في الاتفاق ورسم سياسة تفاوضية واضحة

النائب هادي ابو الحسن: لا نوافق على اتفاق الاطار لانه اغرقنا بالتفاصيل ونحن امام مأزق كبير نتيجة عقم المفاوضات ونريد تفاوضا يضمن الحقوق ويعيدها كاملة والمطلوب توحيد الموقف الوطني واعادة النظر في الاتفاق ورسم سياسة تفاوضية واضحة

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: لم نفهم حتى اللحظة ما هو اتفاق الاطار ونتمنى من رئيس الحكومة أن يشرح لنا ما هو وما المتوقع تحقيقه منه