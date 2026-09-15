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النائب هادي ابو الحسن: لا نوافق على اتفاق الاطار لانه اغرقنا بالتفاصيل ونحن امام مأزق كبير نتيجة عقم المفاوضات ونريد تفاوضا يضمن الحقوق ويعيدها كاملة والمطلوب توحيد الموقف الوطني واعادة النظر في الاتفاق ورسم سياسة تفاوضية واضحة
آخر الأخبار
2026-09-15 | 04:59
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النائب هادي ابو الحسن: لا نوافق على اتفاق الاطار لانه اغرقنا بالتفاصيل ونحن امام مأزق كبير نتيجة عقم المفاوضات ونريد تفاوضا يضمن الحقوق ويعيدها كاملة والمطلوب توحيد الموقف الوطني واعادة النظر في الاتفاق ورسم سياسة تفاوضية واضحة
*
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