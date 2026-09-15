النائب فؤاد مخزومي: منحنا الثقة للحكومة مرتين ونجددها اليوم ونطالب باستكمال تطبيق اتفاق الطائف وبسط سلطة الدولة كما نطالب الجيش بحماية الحدود وضبط الأمن مع تأمين العيش الرغيد للعسكريين

النائب جورج عدوان: لديّ أسئلة مهمّة كيف تتجرأ أنت وحكومتك على حصر السلاح؟ هذا غير مقبول ويجب مساءلتك عن هذا الموضوع لأن من سبقك لم يقم بذلك

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