النائب فؤاد مخزومي: أعلن دعم الحكومة وأجدد الثقة بها ايمانًا منّي باقتصاد منتج ولبنان واحد وقرار واحد وسلاح واحد

التالي

النائب علي حسن خليل: أي تفاوض واتفاق يُقاس بالنتيجة وبما أعطى لبنان وبما رتّب عليه وأنت قلت الآن يا دولة الرئيس إن الاتفاق يُخفّف الكلفة على اللبنانيين والسؤال: ما هي الكلفة التي خفّفها؟ هل حصل وقف إطلاق نار حقيقي؟