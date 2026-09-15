النائب علي حسن خليل: قد نختلف في السياسة وفي قراءة المخاطر وقد تبلغ الاختلافات حدًّا لكن لا يجوز أن يتحول الاختلاف السياسي إلى قطيعة وإلى تحريض بين اللبنانيين بل نحن أحوج إلى فتح قنوات الحوار ولبنان لا يُبنى باستهداف أحد بل بالشراكة والحوار والدولة

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