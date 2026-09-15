النائب حسن عز الدين: العدو الاسرائيلي يُشكّل خطرًا وجوديًا على لبنان

النائب حسن عز الدين: وقّعت السلطة اتفاق الاطار الذي صيغ بحبرٍ اسرائيلي على اوراق اميركية جعل نتنياهو يُصرّح شكرا للحكومة اللبنانية على ابقائنا في لبنان وهنا تكون السلطة هي التي أدخلت البلد في مأزق صعب

النائب حسن عز الدين: وقّعت السلطة اتفاق الاطار الذي صيغ بحبرٍ اسرائيلي على اوراق اميركية جعل نتنياهو يُصرّح شكرا للحكومة اللبنانية على ابقائنا في لبنان وهنا تكون السلطة هي التي أدخلت البلد في مأزق صعب

النائب علي حسن خليل: قد نختلف في السياسة وفي قراءة المخاطر وقد تبلغ الاختلافات حدًّا لكن لا يجوز أن يتحول الاختلاف السياسي إلى قطيعة وإلى تحريض بين اللبنانيين بل نحن أحوج إلى فتح قنوات الحوار ولبنان لا يُبنى باستهداف أحد بل بالشراكة والحوار والدولة