النائب حسن عز الدين: وقّعت السلطة اتفاق الاطار الذي صيغ بحبرٍ اسرائيلي على اوراق اميركية جعل نتنياهو يُصرّح شكرا للحكومة اللبنانية على ابقائنا في لبنان وهنا تكون السلطة هي التي أدخلت البلد في مأزق صعب

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك