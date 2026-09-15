النائب حسن عز الدين: العدو الاسرائيلي أساس بلاء لبنان والسلطة وقعّت اتفاق الاطار بحبر إسرائيلي من دون أن تملك أي ورقة رابحة والمطلوب منها أن تقدّم أوراق قوتها مسبقًا والمعادلة الداخلية محكومة بالتفاهم الوطني والرهان على إضعاف المقاومة خاسر

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