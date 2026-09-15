النائب ميشال ضاهر: نعم لتسليم ملف الكهرباء الى القطاع الخاص

النائب الياس جرادة: يجب أن نناقش ونحاكم وعود الحكومة التي تحوّلت إلى سياسة تخلٍّ كامل عن المواطن وإذعان لإملاءات الخارج

النائب الياس جرادة: يجب أن نناقش ونحاكم وعود الحكومة التي تحوّلت إلى سياسة تخلٍّ كامل عن المواطن وإذعان لإملاءات الخارج

النائب حسن عز الدين: العدو الاسرائيلي أساس بلاء لبنان والسلطة وقعّت اتفاق الاطار بحبر إسرائيلي من دون أن تملك أي ورقة رابحة والمطلوب منها أن تقدّم أوراق قوتها مسبقًا والمعادلة الداخلية محكومة بالتفاهم الوطني والرهان على إضعاف المقاومة خاسر