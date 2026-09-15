النائب الياس جرادة: يجب أن نناقش ونحاكم وعود الحكومة التي تحوّلت إلى سياسة تخلٍّ كامل عن المواطن وإذعان لإملاءات الخارج

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النائب الياس جرادة: على الصعيد الداخلي كنّا نتوقّع في ما يتعلّق بالإصلاح الاقتصادي والمصارف والتدقيق في سرقة أموال المودعين أن تكون هناك خطة لكن الحكومة تحوّلت إلى الاستدانة من الخارج وكأن سرقة أموال الداخل لا تكفي