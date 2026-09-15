النائب نجاة عون: يجب حماية الجنوبيين الصامدين والمشكال التي ورثتها الحكومة كبيرة جدا ولكن لا يعني ذلك عدم المساءلة

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النائب نجاة عون: من الجيد أن هناك نوابًا يطالبون بتطبيق الاتفاقات ويجب توقيع الاتفاقات وتنفيذها والجنوب ليس حكرًا على أحد بل هو لأهله ولا يجب على أي حزب حفر أنفاق تحت الناس