النائب نجاة عون: من الجيد أن هناك نوابًا يطالبون بتطبيق الاتفاقات ويجب توقيع الاتفاقات وتنفيذها والجنوب ليس حكرًا على أحد بل هو لأهله ولا يجب على أي حزب حفر أنفاق تحت الناس

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