النائب سامي الجميّل: أتوجّه إلى دولة الرئيس بخيارين: الأول القبول بالأمر الواقع والخضوع للعراقيل والمزايدات والاعتبارات التي لم تسمح لنا بأن نقوم والخيار الثاني أن تفعل وأوجّه إنذارًا من المجلس: لبنان ذاهب إلى التفكك والمجتمع اللبناني يتجه إلى التفكك

النائب سامي الجميّل للرئيس سلام: إذا فشلتم لبنان سيذهب إلى التفكك و"الصوملة" وأنا أدق جرس الإنذار ولن أقل لك استقل بل احكم وشمّر عن زنودك وافرض هيبة الدولة والدستور والقانون على الجميع

النائب سامي الجميّل للرئيس سلام: إذا فشلتم لبنان سيذهب إلى التفكك و"الصوملة" وأنا أدق جرس الإنذار ولن أقل لك استقل بل احكم وشمّر عن زنودك وافرض هيبة الدولة والدستور والقانون على الجميع

النائب سامي الجميّل: 55 سنة ولم نتمكّن من بناء دولة وهذه الحكومة هي الأولى التي لديها موقف واضح وصحيح في ظل سيطرة الدولة على الجزء الأكبر من الأراضي اللبنانية