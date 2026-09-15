النائب سامي الجميّل: 55 سنة ولم نتمكّن من بناء دولة وهذه الحكومة هي الأولى التي لديها موقف واضح وصحيح في ظل سيطرة الدولة على الجزء الأكبر من الأراضي اللبنانية

النائب سامي الجميّل: أتوجّه إلى دولة الرئيس بخيارين: الأول القبول بالأمر الواقع والخضوع للعراقيل والمزايدات والاعتبارات التي لم تسمح لنا بأن نقوم والخيار الثاني أن تفعل وأوجّه إنذارًا من المجلس: لبنان ذاهب إلى التفكك والمجتمع اللبناني يتجه إلى التفكك

النائب سامي الجميّل: أتوجّه إلى دولة الرئيس بخيارين: الأول القبول بالأمر الواقع والخضوع للعراقيل والمزايدات والاعتبارات التي لم تسمح لنا بأن نقوم والخيار الثاني أن تفعل وأوجّه إنذارًا من المجلس: لبنان ذاهب إلى التفكك والمجتمع اللبناني يتجه إلى التفكك

النائب سامي الجميّل: من حرب إلى حرب ولبنان رهينة السلاح غير الشرعي الذي جرّ أهله إلى حروب إسناد حرب بشار الأسد والسنوار والخامنئي وأدّى إلى احتلال لبنان الذي لم يكن محتلًا ودمار الجنوب الذي لم يكن مدمّرًا