رويترز نقلا عن 3 مصادر تجارية: السعودية تُبلغ بعض مصافي النفط الأوروبية بإلغاء شحنات الخام المقرر تحميلها في أيلول عقب إغلاق خط الأنابيب شرق-غرب

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الراعي في جناز الأباتي بولس نعمان: الأباتي هو أحد الوجوه الفكرية والرهبانية في لبنان خلال مرحلة الحرب اللبنانية وتولّى رئاسة الرهبانية اللبنانية المارونية في مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ لبنان