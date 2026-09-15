الراعي في جناز الأباتي بولس نعمان: الأباتي هو أحد الوجوه الفكرية والرهبانية في لبنان خلال مرحلة الحرب اللبنانية وتولّى رئاسة الرهبانية اللبنانية المارونية في مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ لبنان

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الراعي في جناز الأباتي بولس نعمان: حضور الأباتي لم يكن مقتصرا على الشأن الرهباني بل كان صاحب حضور فكري وسياسي ووطني واضح وارتبط اسمه بالنقاشات الكبرى حول هوية لبنان ودور الموارنة ومستقبل الكيان اللبناني