رويترز: صعود العقود الآجلة لخام برنت 1.7% والخام الأميركي 2.1% بعد بيان للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت فيه إنها قد تضطر لإعلان حالة القوة القاهرة عقب إغلاق مجموعة من المحتجين حقولا نفطية

الراعي في جناز الأباتي بولس نعمان: علاقة الأباتي ببشير الجميل شكّلت محطة بارزة في حياته الوطنية والسياسية ورأى فيه شخصية قادرة على الانتقال من قيادة المقاومة المسيحية الى مشروع رجل دولة وأسهم من ضمن الجبهة اللبنانية في دعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية

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